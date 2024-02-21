Депутаты Одесского горсовета не утвердили новые названия более 100 топонимов, за которые ранее в Одессе голосовали онлайн.

Об этом стало известно из трансляции сессии.

В частности, пока свои названия сохранят площадь и улица Льва Толстого, Пушкина и Горького.

На рассмотрение депутатов было вынесено переименование более 100 топонимов, которым следует изменить названия в соответствии с законами о деколонизации.

Депутаты говорят, что некоторые родственники погибших военных выступили против, чтобы в их честь называли маленькие улицы.

Для рассмотрения проекта за основу не хватило голосов, поэтому теперь вопрос переименования переходит в компетенцию мэра Геннадия Труханова.

Напомним, ранее жители Одессы поддержали переименование всех предложенных топонимов.

Ранее мы писали, что в Харькове утвердили переименование улицы Пушкинской и еще 64 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ. Такое решение на внеочередной сессии принял Харьковский городской совет. Пушкинская, серьезно пострадавшая от обстрелов РФ, теперь называется ул. Григория Сковороды.

Мы также сообщали, что в Кривом Роге хотят стереть с карты имена Пушкина, Лермонтова и Гагарина.