Киевский городской совет принял решение о переименовании Воздухофлотского проспекта в столице на проспект Воздушных сил Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

После вынесения вопроса о переименовании на голосование секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что изменение коснется проспекта, проходящего через Соломенский и Шевченковский районы Киева.

"За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращение от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно. Поэтому считаю, что пора уже поставить точку. И предлагаю наконец принять этот вопрос. Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность", - заявил на заседании Кличко.

Напомним, что переименовать Воздухофлотский проспект в Киеве в проспект Воздушных сил предложило командование Воздушных сил. Фракция "Евросолидарности" в Киевсовете предлагала другое название: проспект Европейского Союза. Отметим, что на Воздухофлотском проспекте находится российское посольство.

Сегодня мы сообщали, что во Львове в рамках декоммунизации переименовали улицу Ильи Репина в Рипына, а первопечатника Ивана Федорова - в Федоровича.