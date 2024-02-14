Улицы Авдеевки, в черте которой идут ожесточенные боевые действия, местные власти переименовали в рамках дерусификации и декоммунизации.

Таблицу с переименованиями опубликовали местные телеграм-каналы.

Например, улицу Гагарина переименовали в честь члена "Правого сектора" Дмитрия "да Винчи" Коцюбайло, улицу Пушкина - в Добровольцев, а улицу Некрасова - в Волонтерскую.

"У тех, у кого улицы переименовали, уже обновлённая информация отображается в приложении "Дия" (в информации о прописке). Соответственно, это означает, что в госреестрах также произошло изменение", – пишут местные каналы.

При этом они выражают удивление, что у властей города в нынешней ситуации находится время на переименование улиц.

"Мы немного в шоке, что наши власти сейчас именно на это находят время, когда город по сути разрушен! Сейчас это явно было "не на часi", но для чего-то это сделали, не вынося при этом данную информацию для широкой общественности", - пишет канал "Новостная строка города Авдеевка".

Осенью мы сообщали, что в Украине хотят переименовать населенные пункты в Крыму, чтобы они имели названия на крымскотатарском языке.

А весной секретарь СНБО Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в "Ахтиар".