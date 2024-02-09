В Киеве переименовали улицу Булгакова и библиотеку имени Блока
В рамках дерусификации и декоммунизации в Киеве переименовали очередные объекты - на этот раз их десять.
Такое решение принял вчера на пленарном заседании ІІ сессии Киевский городской совет, сообщает сайт органа.
По словам заместителя городского главы – секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей нашего государства.
"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации довольно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении", – сказал Бондаренко.
В столице переименованы:
в Соломенском районе:
- проспект Воздухофлотский – в проспект Воздушных сил;
- улица Белгородская – в улицу Василия Овсиенко;
в Деснянском районе улица Николая Матеюка – в улицу Василия Иваниса;
в Святошинском районе:
- улица Булгакова – в улицу Вахтанга Кикабидзе;
- библиотека имени А. Блока – в библиотеку имени украинского режиссёра и театрального педагога Гната Юры;
в Подольском районе:
- переулок, носивший имя российского изобретателя Петра Яблочкова – в переулок Компанийский в честь вольнонаёмных полков Войска Запорожского в XVII-XVIII веках;
- безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир;
в Дарницком районе улица Черниговская – в улицу Братьев Чибинеевых;
в Печерском районе улица Павла Скоропадского – в Бессарабский проезд;
в Шевченковском районе безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.
Вчера "Страна" уже писала о переименовании Воздухофлотского проспекта.
А сегодня мы сообщали, что в Киеве демонтировали старое название переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого".