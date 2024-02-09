В рамках дерусификации и декоммунизации в Киеве переименовали очередные объекты - на этот раз их десять.

Такое решение принял вчера на пленарном заседании ІІ сессии Киевский городской совет, сообщает сайт органа.

По словам заместителя городского главы – секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей нашего государства.

"Столица Украины продолжает избавляться от названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Процесс декоммунизации и дерусификации довольно длительный, поскольку включает несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении", – сказал Бондаренко.

В столице переименованы:

в Соломенском районе:

проспект Воздухофлотский – в проспект Воздушных сил;

улица Белгородская – в улицу Василия Овсиенко;

в Деснянском районе улица Николая Матеюка – в улицу Василия Иваниса;

в Святошинском районе:

улица Булгакова – в улицу Вахтанга Кикабидзе;

библиотека имени А. Блока – в библиотеку имени украинского режиссёра и театрального педагога Гната Юры;

в Подольском районе:

переулок, носивший имя российского изобретателя Петра Яблочкова – в переулок Компанийский в честь вольнонаёмных полков Войска Запорожского в XVII-XVIII веках;

безымянному скверу на улице Боричев Тик, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир;

в Дарницком районе улица Черниговская – в улицу Братьев Чибинеевых;

в Печерском районе улица Павла Скоропадского – в Бессарабский проезд;

в Шевченковском районе безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.

Вчера "Страна" уже писала о переименовании Воздухофлотского проспекта.

А сегодня мы сообщали, что в Киеве демонтировали старое название переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого".