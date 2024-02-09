В киевском метро демонтировали прежнее название станции "Площадь Льва Толстого".

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.

Ранее станцию (и площадь, на которой она находится) переименовали в "Площадь Украинских героев", однако на данный момент на ее стенах нет ни старой, ни новой надписи.

Напомним, на днях в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в Киеве в честь Воздушных сил Украины.

А в Харькове переименовали улицу Пушкинскую и изменили еще 64 топонима. Такое решение на внеочередной сессии принял Харьковский городской совет.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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