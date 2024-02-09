В Киеве демонтировали старое название переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого". Видео
В киевском метро демонтировали прежнее название станции "Площадь Льва Толстого".
Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.
Ранее станцию (и площадь, на которой она находится) переименовали в "Площадь Украинских героев", однако на данный момент на ее стенах нет ни старой, ни новой надписи.
Напомним, на днях в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в Киеве в честь Воздушных сил Украины.
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