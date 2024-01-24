В родном городе Зеленского хотят стереть с карты имена Пушкина, Лермонтова и Гагарина
С карты Кривого Рога хотят убрать имена Пушкина и Гагарина.
Как сообщают местные телеграм-каналы, власти города предлагают следующие переименования:
- проспект Гагарина – в Университетский;
- улица Пушкина – в улицу Горных инженеров;
- улица Водопьянова (полярный летчик 1930-х годов) – в улицу Егора Биркуна (криворожанин, погибший при защите Мариуполя);
- улица Лермонтова – в Центральный проспект.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предложил переименовать улицу Пушкинскую в центре города в честь Григория Сковороды.
Между тем война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.
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