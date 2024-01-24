С карты Кривого Рога хотят убрать имена Пушкина и Гагарина.

Как сообщают местные телеграм-каналы, власти города предлагают следующие переименования:

проспект Гагарина – в Университетский;

улица Пушкина – в улицу Горных инженеров;

улица Водопьянова (полярный летчик 1930-х годов) – в улицу Егора Биркуна (криворожанин, погибший при защите Мариуполя);

улица Лермонтова – в Центральный проспект.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предложил переименовать улицу Пушкинскую в центре города в честь Григория Сковороды.

Между тем война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.