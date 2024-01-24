Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает переименовать улицу Пушкинскую в центре города в честь Григория Сковороды.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Терехов заявил, что до вчерашнего обстрела областного центра, "как и многие харьковчане, чувствовал, что Пушкин – это не о современной России", но теперь изменил свое мнение.

"До вчерашнего дня я не спешил с решением сменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острое за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все как есть", - сказано в посте мэра.

Ранее Терехов заверял, что "Пушкинская останется Пушкинской".

"В чем виноват Пушкин? В том, что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, так же, как и Лермонтов", - говорил он в 2022 году, когда Харьков обстреливали гораздо жестче, а войска РФ стояли близко от города.

А летом он сказал, что принуждение к переходу на украинский язык людей, которые всю жизнь говорили по-русски, вызовет сопротивление. Теперь же выражает уверенность в том, что все харьковчане перейдут на украинский.