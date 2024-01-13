В Харькове демонтировали последний барельеф с изображением русского поэта Александра Пушкина.

Об этом пишет телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

Паблик сообщает о демонтаже барельефа Пушкина на выходе со станции метро "Пушкинская", который был последним изображением русского поэта в городе.

Ранее на "Пушкинской" демонтировали еще один барельеф поэту, находившейся на платформе станции.

Мы также сообщали, что в Харькове неизвестные оставили надпись на панно, которым был закрашен портрет Пушкина. Перед этим уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове. Речь шла об использовании русского языка в сфере информации для общего ознакомления. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов отказался переименовывать улицу и станцию метро, которые носят имя поэта.

А в ноябре 2022 года в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина на площади Поэзии, ранее закрытый мешками для защиты от осколков. В Харьковском горсовете заявили, что его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины. Памятник Пушкину был установлен в мае 1904 года.