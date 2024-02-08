Жители Одессы проголосовали за переименование топонимов в честь Льва Толстого, Пушкина и Горького.

Результаты голосования по 46 объектам публикует мэрия.

Одесситы поддержали переименование всех предложенных топонимов. Но по некоторым было много несогласных.

Так, за переименование улицы Льва Толстого в Шолом-Алейхема проголосовали 192 "за" и 143 "против". А площади Льва Толстого в Менделе Мойхер-Сфорима - 214 против 169.

Елисаветградский переулок - 135 против 92. Улица Посмитного - 166 против 136. Сквер Пушкина - 178 против 86. Парк Горького - 198 против 75.

Ранее мы писали о том, что Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь Воздушных сил Украины.

А также, что в Харькове переименовали улицу Пушкинскую и изменили еще 64 топонима.

Напомним, что депутаты Южного в Одесской области не захотели переименовывать город.

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