В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Церемония схождения Благодатного огня началась с торжественного открытия храма представителем арабской семьи, которая хранит ключи от Гроба Господня уже более 850 лет.

Согласно традиции, в храм Гроба Господня первыми зашли представители Армянского католикоза, после чего делегации от Православных Церквей.

Кувуклию проверили представители шести Церквей, которые служат на Гробе Господнем и опечатали большой восковой печатью.

Далее в храм пришли православные арабы. Их задача в этот день уже много веков - шумно прославлять Воскресение Христа.

После арабов в храм вошёл Патриарх Иерусалимский Феофил III с представителями Иерусалимского патриархата. Они трижды обошли Кувуклию Крестным ходом. На Патриарха надели облачение, при этом представители других конфессий проверили, чтобы у него не было ничего, что может зажечь огонь.

Далее патриарх зашёл в Кувуклию и после его молитвы Благодатный огонь сошел.

Схождение огня на Гроб Господень накануне православной Пасхи является для многих людей во всем мире добрым знаком. Уже сотни лет люди верят: если Благодатный огонь не сойдёт, наступит конец света. Поэтому люди в этот день особенно радуются тому, что Бог подарил этому миру еще год жизни.

Фото: Анна Горпинченко

В момент схождения Благодатного огня в храме тысячи людей крестят себя Благодатным огнем, не боясь обжечься и поздравляют друг друга с Пасхой: "Христос Воскресе!".

Фото: Анна Горпинченко

Первыми свечи от Патриарха старались зажечь православные арабы, чтобы как можно скорее выбежать из храма и передать Благодатный огонь всем, кто ожидает его на улицах Старого города.

Фото: Анна Горпинченко

Завтра, 5 мая 2024 года, отмечается Светлая Пасха.

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