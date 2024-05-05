Семья легенды мирового футбола, аргентинца Диего Марадоны, который скончался в 2020 году в результате сердечного приступа, потребовала эксгумации и перенесения его останков в мавзолей Мемориал дель Дьеса в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Диего Марадону похоронили на частном кладбище Белла-Виста в пригороде Буэнос-Айреса.



Письмо, которое было направлено суду родственниками футболиста, содержит пояснение о том, что мавзолей является "гораздо более безопасным местом, чем нынешнее место захоронения", и что "всем людям должна быть предоставлена ​​возможность отдать дань уважения величайшему идолу Аргентины". В настоящее время суд в Буэнос-Айресе не ответил на это обращение.

Напомним, Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В начале ноября 2020 года он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября у бывшего футболиста случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти спортсмена.

Также мы писали, что тело легендарного футболиста было захоронено без сердца.