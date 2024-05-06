В РФ сообщают, что в Белгородской области дроны атаковали два микроавтобуса, в рзультат чего погибли шесть человек и 35 пострадали.

По данным местных властей, "ГАЗели" и легковой автомобиль везли сотрудников предприятия на работу в районе села Березовка Борисовского района.

⠀

Местные силовики уточняют, что это были машины компании Агро-Белогорье, которая специализируется на производстве свинины, молочной продукции и кормов.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.