В воскресенье, 5 мая, российские войска обстреляли Покровский район Донецкой области. Попадание произошло по территории села Михайловка Новогродовской громады. Три человека получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, около 09:00, войска РФ в очередной раз ударили по Покровскому району. Трое гражданских, которые в момент обстрела находились в автомобиле, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщины 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь" - говорится в сообщении.

Для атаки по мирным жителям предварительно применили FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".

Ранее мы писали, что в результате обстрела поселка Мемрик в Донецкой области погибли два человека. Еще двое получили ранения. Среди погибших – 12-летний ребенок.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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