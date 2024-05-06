В понедельник, 6 мая, поезда из Украину в Польшу и из Польши в Украину задерживаются на несколько часов.

Об этом сообщает Укрзализнцыця.

Причина - обесточивания на пограничном участке вследствие непогоды. Задержки уже составляют по 3-4 часа. Речь идет о таких поездах:

- 67/68 Киев - Варшава-Всходня +4:25

- 67/68 Варшава-Всходня - Киев +3:15

- 20/19 Хелм - Киев +3:15.

Напомним, что сегодня во Львовской области заметили смерч.

А в Киеве предупредили о грозе до конца суток.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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