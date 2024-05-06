В понедельник, 6 мая, во Львовской области заметили смерч.

Об этом сообщают местные паблики.

Они публикуют видео, на котором видно, как по полям проносится пылевой вихрь.

Напомним, что сегодня в Киеве ожидают грозу до конца дня. Ей присвоен первый уровень опасности. Киевлян призывают не пугаться звуков грома и не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году местные жители сделали фото смерча, который пронесся по Львовской области.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область.

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