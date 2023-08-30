Во Львовской области пронёсся смерч.

Фотоснимки природного катаклизма были опубликованы местными жителями в соцсетях.

В тот день жаркую солнечную погоду резко сменили быстро двужущаяся тяжёлая облачность и порывистый ветер. Неожиданно от облаков к земле опустилась воздушная воронка, напоминающая хобот. Через несколько минут воронка поднялась к небу и растворилась в воздухе.

Данное явление природы возникает при столкновении тёплых влажных и холодных сухих атмосферных фронтов. Смерчи бывают очень разрушительны.

Раенее мы сообщали, что в районе Крымского моста прошёл смерч. Тогда погода во всём Черноморском регионе сильно ухудшилась. В частности, в Краиснодарском крае затопило улицы российского Сочи. Из-за штормовых ливней потоком воды там смыло припаркованные машины.

Перед этим мы публиковали видео мощного смерча над морем под Одессой. Тогда стихия подняла к облакам потоки морской воды.

Также появилось видео водяного смерча в Атлантическом океане. В тропических широтах подобные атмосферные явления представляют большую угрозу.