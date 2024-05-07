Во вторник, 7 мая, в проливе Босфор грузовое судно ALEXIS из-за неисправности двигателя село на мель. Оно шло из Украины в Египет.

Об этом сообщает CNN Turk.

По данным, предоставленным Главным управлением береговой безопасности, судно длиной 229 метров село на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша из-за поломки двигателя. Движение по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях.

Сообщается, что на место происшествия были мгновенно отправлены буксиры, спасательные лодки и специалисты-водолазы.

Напомним, Румыния, Болгария и Турция летом могут начать разминирование Черного моря. Разминирование будет проходить в рамках НАТО поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности.

Также сообщали, что у берегов греческого острова Лесбос затонул грузовой корабль. 13 моряков пропали без вести.

Ранее шедший из Одессы под флагом Камеруна сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли, расположенного в турецкой провинции Зонгулдак. С судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.