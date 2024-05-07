Американский производитель электроники Apple представил новые планшеты iPad версий Air и Pro в размерах 11 и 13 дюймов.

Анонс технических новинок был опубликован на официальном сайте, презентация под слоганом "Let Loose" прошла в штаб-квартире компании.

Среди них "флагманский" планшет iPad Pro оснащён мощным процессором М4 и новейшим дисплеем Ultra Retina XDR, использующем две OLED-панели. С толщиной 5,1 или 5,3 дюйма он объявлен "самым тонким продуктом Apple в истории".

В числе новой продукции присутствует и "бюджетный" iPad Air, что поступает в продажу с процессором М2 и увеличенными объемами памяти (от 128 гигабайт до 1 терабайта), фотокамерой на 12 мегапикселей и жк-дисплеем Liquid Retina. До этого линейка iPad Air не обновлялась почти два года.

Ранее первые американцы были замечены в новых очках дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Для Apple гарнитура смешанной реальности стала первым устройством в этом классе. Очки имеют расширенные возможности видеоконференций и виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами. Помимо этого гарнитура позволяет пользователю смотреть фильмы в 3D формате.

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