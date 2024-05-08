Фармацевтическая корпорация AstraZeneca отзывает свою вакцину от Covid с продажи по всему миру.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Фармацевтический гигант впервые признал в суде, что его вакцина может давать редкий, но опасный побочный эффект.

Вместе с тем, компания заявляет, что решение об отзыве является чисто коммерческим, поскольку их вакцина была заменена обновленными версиями, предназначенными для борьбы с появившимися новыми штаммами коронавируса.

"Поскольку с тех пор было разработано множество вариантов вакцин против Covid-19, существует избыток доступных обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Ваксеврию, которая больше не производится и не поставляется. Поэтому компания AstraZeneca приняла решение инициировать отзыв регистрационных удостоверений на препарат Ваксеврия в Европе", – говорится в сообщении корпорации.

Ранее стало известно, что вакцина от короновируса AstraZeneca может вызывать побочные эффекты.

Также в Bloomberg писали, что некоторые вакцины от ковида связывают со случаями болезней крови и сердца.