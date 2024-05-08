Журналистам возобновили доступ в Верховную Раду во время военного положения.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.

Сообщается о возможности размещения представителей изданий в помещении местного пресс-центра. При этом число – не более 30-ти человек, учитывая ограниченное количество мест в укрытии. О доступе в кулуары и на балкон зала заседаний Стефанчук ничего не сообщает.

Напомним, что журналистов перестали пускать в Раду с начала войны. Прямые трансляции заседаний также были прекращены.

Ранее журналистка опубликовала фото с бывшим главкомом ВСУ Залужным перед поездкой в Великобританию.

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