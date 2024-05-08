В Индии арестовали четырёх граждан, подозреваемых в мошеннической вербовке индийцев для войны с Украиной на стороне РФ.

Об этом сообщает английское новостное агентство ВВС со ссылкой на Центральное бюро расследований Индии. По данным Reuters, МИД Индии "в решительных выражениях" поднимал этот вопрос с российскими властями.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что людей заманивали предложениями учёбы и работы в РФ с высокой зарплатой и дальнейшим получением российского гражданства.

В результате не меньше 35 индийцев оказались на войне. Из них как минимум двое погибли.

В числе арестованных оказались работавший в России переводчик (он занимался оформлением виз и приобретением авиабилетов), а также два "главных вербовщика", промышлявших в южных индийских штатах Керала и Тамилнад.

В марте "Страна" рассказывала, что в Украине погиб первый гражданин Индии, который воевал на стороне РФ. Это был 30-летний Мохаммед Асфан, его гибель подтвердило посольство Индии в России.

Мы также сообщали, что Нью-Дели просил Москву досрочно уволить индийцев, служащих по контракту в российской армии.