Польский судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт приехал в Беларусь и попросил убежища.

Об этом сообщают местные СМИ.

На пресс-конференции в Минске Шмидт заявил, что вынужденно покинул Польшу, потому что "подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию". Он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши, которые, по его мнению, под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне". А президента Беларуси Александра Лукашенко назвал "очень мудрым руководителем".

Ранее Шмидт занимал разные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, в том числе являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Судя по всему, подоплёка действий судьи связана с политическими переменами в Польше после смены правительства в прошлом году.

Шмидт ещё несколько лет назад стал участником громкого скандала. СМИ писали, что он входил в группу судей, связанных с тогдашним заместителем министра юстиции Польши Лукашем Пебяком. Судьи находили компромат на коллег, выступавших против судебной реформы правительства партии "Право и справедливость", а потом сливали его в открытый доступ.

В прошлом году ПиС потерпела поражение на выборах и потеряла власть. Не исключено, что Шмидт испугался, что теперь ему вспомнят скандал со сливом компромата на судей.

Зимой 2021 года польский солдат попросил политического убежища в Беларуси, так как его не устраивала политика Польши в отношении мигрантов и "негуманное обращение с беженцами". Он рассказывал об убийствах беженцев на границе.

Через несколько месяцев его нашли повешенным.