Евгений Бражников, которого Украине передали в рамках обмена пленными с "ДНР" в 2019 году, а в Киеве обвинили в пытках людей в донецкой спецтюрьме "Изоляция", выехал из Украины и просит убежища во Франции.

Об этом сообщают в Twitter "Граты".

Адвокат обвиняемого Виталий Гончаров рассказал о выезде из Украины Бражникова в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео.

Самого адвоката на заседании не было из-за болезни.

Напомним, что "Страна" подробно рассказывала историю Евгения Бражникова, которого в "ДНР" обвинили в работе на СБУ, а в СБУ обвинили в работе на "ДНР".

В "ДНР" Бражникова задержали 29 июля 2016 года по обвинению в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти. В 2019 году в рамках обмена удерживаемыми лицами Бражникова передали Украине.

Спустя месяц после обмена журналист Станислав Асеев, который, так же как и Бражников, находился в заключении в донецкой спецтюрьме "Изоляция" и вернулся в Украину в рамках того же обмена, заявил, что Бражников лично его избивал и участвовал в пытках.

Также мы информировали, что недавно СБУ сообщила о задержании руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского.

Кроме того, мы писали, что задержанного руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" в 2020-м журналисты называли работавшим на Киев агентом.

Впрочем, Баканов отказался опровергать сотрудничество СБУ с начальником донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовским.