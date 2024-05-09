Российские разведывательные дроны делают по 150 вылетов в день только на юге Украины.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"И вопрос даже не в количестве дронов, а в количестве вылетов, а их около 150 в день в нашей зоне ответственности. Они делают это для того, чтобы разведывать возможные места скопления ВСУ, ищут уязвимые объекты критической инфраструктуры. По дронам постоянно работает ПВО, и эта работа успешна", - заявил Плетенчук.

Он отмечает, что это очень дорогие беспилотники, которые Украина ежедневно сбивает по несколько единиц.

Напомним, ранее украинские военные рассказывали, что российские разведдроны научились преодолевать украинскую систему РЭБ и массово залетать в тыл ВСУ для наведения ракет.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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