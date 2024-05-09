Сегодня, 9 мая, в Киев на День Европы прибыла глава Европарламента Роберта Метсола.

Об этом она сообщила в соцсети Х.

"Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы", - написала Метсола.

Как подчеркнул председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, Европарламент играет ведущую роль в поддержке Украины и является первым органом Европейского союза (ЕС), который выступил за предоставление стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России", - написал Стефанчук.

Напомним, сегодня Украина впервые за все годы независимости не будет официально отмечать День Победы. В июне прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому праздник полностью переносится на 8 мая, которое получило название "День памяти и победы над нацизмом".

Также в Берлине на 9 мая встретились проукраинские активисты и люди с флагами РФ и СССР.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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