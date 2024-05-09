В Берлине у мемориала советским воинам в Трептов-парке встретились проукраинские активисты и люди с флагами РФ и СССР. Полиция забрала минимум два флага, поскольку накануне 9 мая эта символика была запрещена. Участники встречи пришли также с георгиевскиеми лентами.

Об этом сообщает DW.

Проукраинские активисты развернули флаг Украины и принесли венок с надписью "Ко дню победы над оккупантами: вчера, сегодня, завтра". Некоторые участники акции ко дню победы назвали их провокаторами. Они были недовольны, что российские флаги запрещены, а украинские - нет.

На месте находится полиция, чтобы предотвратить возможные конфликты.

В целом собралось несколько сотен человек, приехали представители посольств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и некоторых других постсоветских стран.

Напомним, сегодня Украина впервые за все годы независимости не будет официально отмечать День Победы. В июне прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому праздник полностью переносится на 8 мая, которое получило название "День памяти и победы над нацизмом".

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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