По Австрии развесили плакаты, агитирующие против предоставления помощи Украине. Украинское посольство передало по этому поводу жалобу в австрийский МИД.

Об этом сообщает местное издание Heute.

Плакаты развесила Австрийская партия свободы в рамках предвыборной кампании в Европарламент. На плакатах Владимир Зеленский обнимается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, при этом картинка сопровождается подписью "Разжигание войны" и призывом: "Остановим безумие ЕС".

Украинское посольство передало в австрийский МИД официальную ноту, заявив, что "реклама партии искажает причины и характер войны, оскорбляет украинский народ и оправдывает российскую агрессию".

Правая Австрийская партия свободы, которая выступает против мигрантов и скептически относится к помощи Украине, сейчас является лидером рейтингов в Австрии. У нее высокие шансы победить на выборах в парламент страны, которые намечены на осень этого года.

В Европе все громче раздаются голоса против поддержки Украины. Так, осенью премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине.

А в декабре правый голландский политик Герт Вилдерс, чья партия победила на выборах в Нидерландах, сказал, что выступает против поставок оружия Украине.