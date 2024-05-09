В Ереване проходят массовые протесты против процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Соответствующее видео публикуют местные СМИ.

Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы 19 апреля. По договоренности, часть приграничных территорий Тавушской области Армении должны перейти под контроль Баку, что вызвало протест местных жителей, поддержанный жителями других регионов.

Протест возглавил глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Он потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Никол Пашинян, даем тебе час, чтобы уйти в отставку. Я готов в течение этого часа встретиться и обсудить все условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти", - сказал архиепископ на митинге.

По его мнению, действующее правительство во главе с Пашиняном "полностью провалило управление страной".

Ранее власти Азербайджана потребовали от Армении освободить четыре приграничных посёлка, а также подняли вопрос по поводу ещё четырёх отделённых от основной территории Азербайджана сёл.

В свою очередь премьер Армении Пашинян предупредил об угрозе начала войны с Азербайджаном, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу сел, которые считаются анклавами.