Мир очень близок к третьей мировой войне.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

"Мир очень близок к третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта война уже началась. В этот сложный момент азербайджанская армия показала свою силу. Армения и те, кто поддерживает эту страну в военном отношении, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальные претензии к нам не прекратятся, если Армения не отрегулирует свои законы, мирного соглашения не будет", - заявил Алиев.

Ранее произошло новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Страны обвинили друг друга в нанесении ударов.

По данным Минобороны Армении, это произошло в Сюникской области. В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило об ударе со стороны Армении в Товузском районе (это на 300 километров севернее).

Как мы сообщали, после того, как во Франции призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана, в Баку предложили признать независимость Корсики.