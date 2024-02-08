Ильхам Алиев одерживает победу на досрочных президентских выборах в Азербайджане. Согласно данным ЦИК, он получает свыше 92%.

У кандидата на втором месте - 2,19%.

Ряд оппозиционных сил заявили, что не признают итоги выборов. Они говорят об использовании админресурса, давлении на бюджетников и "каруселях" на избирательных участках.

Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. На выборах в 2018 году он набрал более 86% голосов.

Напомним, что Алиев объявил проведение досрочных выборов вскоре после сентябрьской однодневной военной операции, по итогам которой Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Алиев сможет участвовать в следующих выборах, так как Конституция республики позволяет одному человеку занимать пост главы государства неограниченное количество сроков.

Ранее ЦИК РФ объявила итоговый список из четырех кандидатов на выборах президента РФ.

На заседании ЦИК отказали в регистрации сразу четырем претендентам: Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. Надеждин, который считался единственным "антивоенным" кандидатом, намерен обжаловать решение ЦИК в суде.

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