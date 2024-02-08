Центральная избирательная комиссия РФ объявила итоговый список из четырех кандидатов на выборах президента РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия окончательно решила, кто будет бороться за пост президента России.

"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала глава комиссии.

Помимо действующего президента Владимира Путина, на выборы пойдут:

глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий;

депутат Госдумы из партии "Новые люди" Владислав Даванков;

депутат Госдумы из КПРФ Николай Харитонов.

На сегодняшнем заседании члены ЦИК отказали в регистрации сразу четырем претендентам: Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. Надеждин, который считался единственным "антивоенным" кандидатом, намерен обжаловать решение ЦИК в суде.

Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Как мы писали, Путин объявил об участии в выборах президента РФ в начале декабря.