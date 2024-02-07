Визит Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

"Встреча Путина с Реджепом Эрдоганом перенесена на конец апреля - начало мая, время после выборов российского президента", - сообщает источник.

Ранее стало известно, что зерновая сделка с Украиной и поставки газа станут предметом будущих переговоров Путина и Эрдогана.

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе планируемой встречи президентов будет обсуждаться ряд значимых политических и экономических вопросов.

Лидеры государств заострят внимание на вопросах поставок газа, строительстве атомной электростанции "Аккую" и зерновой сделке с Украиной. Кроме того, президенты дадут оценку ситуации в Сирии и палестино-израильскому конфликту.

Мы также сообщали, что президент Турции предлагал Зеленскому посредничество в переговорах с РФ.

"<...> Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира в Украине", - говорится в сообщении Канцелярии турецкого президента.