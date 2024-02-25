Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Нахичевани. Сообщалось, что это произошло вчера вечером, применялось стрелковое оружие.

Об этом заявило минобороны страны.

Армянские военные накануне заявляли, что Азербайджан днем 24 февраля открыл огонь по армянским позициям в районе Гегаркуникской области.

Приграничные конфликты между странами в последнее время участились.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении к новой войне.

Ереван предлагает провести демаркацию и делимитацию границы по договору 1991 года, призывая Баку вывести войска из 31 села, которые Армения считает своими.

Баку отказывается от этого, требуя вернуть ему территории, которые считает оккупированными Арменией в 90-х.

Ранее между Арменией и Азербайджаном произошло новое приграничное обострение. Армения обвинила Баку в обстреле и гибели двух солдат. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило об ударе со стороны Армении в Товузском районе.