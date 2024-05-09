Китайское правительство намерено продолжить содействовать скорейшему достижению мира в Украине.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Китайский лидер отметил, что Пекин с начала войны в Украине добивается проведения переговоров и будет настаивать на этом.

"Китай намерен приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира", - пообещал Си Цзиньпин.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что с начала войны прошло уже больше двух лет. По его мнению, военные действия затягиваются, поэтому главной задачей является восстановление мира.

Напомним, сегодня венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной конференции с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по завершению войны в Украине.

В свою очередь ранее в США говорили, что не видят готовности Китая поддержать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.