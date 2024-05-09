Венгрия поддерживает мирный план Китая завершения войны в Украине.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной конференции с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Hirado.

"Китай является одним из столпов нового мирового порядка. Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", – сказал он.

Венгерский премьер-министр повторил свое мнение, что Европа сегодня на стороне войны.

"Венгрия является единственным исключением, потому что призывает к немедленному прекращению огня и мирных переговоров и поддерживает все международные усилия, направленные и на достижение мира", – отметил он.

Напомним, "Страна" сообщала, что сегодня Си Цзиньпин в рамках своего европейского турне прилетел в Венгрию на встречу с премьер-министром Виктором Орбаном.

До этого глава КНР побывал в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. А затем он отправился в Сербию. Там его встретили президент Сербии Александар Вучич и внушительная делегация из всего высшего руководства страны.