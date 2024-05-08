Во вторник, 7 мая, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сербию. Его встретил президент Сербии Александар Вучич и внушительная делегация из всего высшего руководства страны.

Об этом сообщил телеканал СCTV.

Визит главы КНР начался на 25-ю годовщину бомбардировки авиацией НАТО посольства Китая в Белграде.

"По приглашению президента Республики Сербия Вучича председатель Си Цзиньпин 7 мая по местному времени начал государственный визит в Сербию. Этот визит является вторым визитом председателя Си Цзиньпина в Сербию за восемь лет", — говорится в публикации.

МИД КНР утверждает, что встреча "станет важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений". Лидеры государств обсудят текущую глобальную и региональную обстановку, прогресс в международных отношениях и укрепление двусторонних связей.

Напомним, Си Цзиньпин в Европе выступил против критики Пекина за тесные связи с Москвой.

Ранее мы приводили эти заявления Си Цзиньпина. Он сделал их в Париже на совместном брифинге с Эммануэлем Макроном.

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