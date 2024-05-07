Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию выступил против критики его страны за тесные связи с Москвой.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы против того, чтобы кризис использовался для возложения ответственности на третью страну, ухудшения её имиджа и провоцирования новой холодной войны", – сказал Си.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не был источником этого конфликта, не поддерживает в нём ничьей позиции и не является его участником.

Президент Франции Эмманюэль Макрон совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая присутствовала на части переговоров с Си Цзиньпином в Париже, призвали главу КНР использовать своё влияние на Москву, чтобы положить конец войне России против Украины.

Позднее в мае Си будет принимать в Пекине российского президента Владимира Путина. На переговорах в Париже глава КНР, однако, не высказал никаких намерений относительно давления Пекина на Москву. Си ограничился лишь общим пожеланием мира.

На пресс-конференции в Париже Си Цзиньпин также заявил, что Китай играет активную роль в достижении мира в Украине. Он отметил, что Пекин выступает "за проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов".

"История вновь и вновь доказывает, что в конечном итоге конфликты можно разрешить только мирным путём", – добавил глава КНР.

Ранее мы приводили эти заявления Си Цзиьнпина. Он сделал их в Париже на совместном брифинге с Эмманюэлем Макроном.

Также мы рассказывали, что пишут западные СМИ о первом за последние пять лет визите в Европу главы КНР.