Глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Венгрию на встречу с премьер-минитром Виктором Орбаном.

Венгерский премьер встретил его с супругой в аэропорту Будапешта, где для них устроили танцевальное шоу.

По данным Reuters, два лидера обсудят войну в Украине и инфраструктурные проекты.

Это третья остановка Си Цзиньпина после Франции и Сербии в рамках первого турне по Европе за последние пять лет.

Напомним, что Financial Times считает, что Си Цзиньпин приехал в Европу, чтобы вбить клин между ней и НАТО.

Ранее мы писали о том, что пишут западные СМИ о первом за последние пять лет визите Си Цзиньпина в Европу.

А также, что Си Цзинпинь прибыл с визитом в Сербию впервые за восемь лет.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня.

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