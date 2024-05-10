Украина может мобилизовать 10-20 тысяч заключенных по новому закону.

Об этом сообщил службе новостей BBC министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Вопрос в подходах. Я говорю - цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная", - отметил Малюська.

Он добавил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.

Журналисты сравнили новый украинский закон с мобилизацией заключенных в России.

"Я был бы слепым, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует. Не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто "мясо", - ответил Малюська.

Как мы писали, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, разрешающий некоторым категориям заключенных вступить в ВСУ. Речь идет о нетяжких статьях.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что ресурс заключенных для мобилизации составляет 15-20 тысяч человек.

"Страна" подробно рассказывала, что о перспективе уйти на фронт думают сами заключенные и сколько их получится призвать.