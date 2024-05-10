Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо и алкоголь с 1 июля. Проект называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога".

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство предлагает следующие повышения:

на бензин с 215,5 евро за тысячу литров до 359 евро;

на газойли (дизельное топливо) – с 139,5 евро до 330 евро;

на сжиженный газ – с 70 до 277 евро за тысячу литров.

Также разработан график ежегодного увеличения этих ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Что касается алкоголя, то в Кабмине предложили определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но ниже 22%. Также предлагается повысить на них акцизный налог с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр - до уровня действующей ставки на игристые и газированные вина и сброженные напитки.

Тем временем с марта по апрель бензин и дизель в Украине подорожали в среднем на полторы гривни за литр.

Вчера мы сообщали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения: власти уже начали обсуждение этой темы. Планируется подорожание электричества в 1,5 раза.