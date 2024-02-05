Киевлянам могут уже с апреля поднять тариф на воду на 34%, а с июля - ещё на 15%.

Такие предложения "Киевводоканал" подал в Национальную комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Киевводоканал" предлагает с 1 апреля повысить тариф на водоснабжение до 17,57 грн за 1 кубический метр, а за водоотведение - до 16,41 грн.

А с 1 июля - до 21,42 грн и 17,66 грн соответственно.

В "Киевводоканале" говорят, что затраты на услугу растут, а ее реализация снижается.

Слушание по новым тарифам состоится завтра, 6 февраля.

Ранее член парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Сергей Нагорняк говорил, что и на электроэнергию тариф для населения может вырасти вдвое. Вероятная новая цена - чуть меньше 6 гривен, тогда как сейчас она составляет 2,64 грн.

В свою очередь в Кабмине сообщили, что этой зимой повышения тарифов на электроэнергию не будет.

Напомним, что в прошлом году НКРЭКУ отменила свое решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2023 года после того, как президент Украины Владимир Зеленский назвал его "позорным".