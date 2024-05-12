Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине в кратчайшие сроки после переизбрания.

Об этом он заявил на митинге сторонников.

"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре величайших года в истории нашей страны. До того как я даже заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я разрешу ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я их хорошо знаю", - сообщил он.

Напомним, ранее близкий к республиканцам институт "Америка прежде всего" заявил, что Трамп, в случае победы на выборах, может поставить военную помощь Украине в зависимость от ее участия в мирных переговорах с Россией.

Ранее The Washington Post написала про "тайный план Трампа", как остановить войну в Украине за 24 часа. По данным источников издания, план Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России.

Позже у Трампа назвали "фейковыми новостями" сообщения СМИ о его плане заставить Украину отказаться от захваченных территорий для заключения мира.