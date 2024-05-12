Вчера в Броварах в полицейского, приехавшего на вызов, подозреваемый бросил гранату. Оба сейчас в больнице.

"Страна" узнала подробности вчерашнего взрыва гранаты из источников в правоохранительных органах.

"В 20:30 на линию 102 поступило сообщение, что на бульваре Независимости возле стоматологической клиники, стоит четыре человека один из которых в руках держит гранату и угрожает окружающим.

Мужчина, который держал гранату был Леонид Лопаткин 1987 года рождения, который с 19 апреля 2024 года находился в розыске по двум уголовным статьям ч 1. ст 357 (кража документов), и ч. 4. ст 187 (разбой). По этим статьям Лопаткину грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Когда Леонид Лопаткин увидел полицейских то начал убегать. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух. Но Лопаткин продолжил убегать после чего бросил в полицейского гранату Ф-1",- рассказывает источник.

Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное производство по двум статьям - незаконное ношение боеприпасов и посягательство на жизнь полицейского.

Последняя статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее мы публиковали видео первых минут после взрыва гранаты в Броварах.