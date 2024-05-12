Мировые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

На торгах 10 мая фьючерсы на пшеницу с поставкой в июле в моменте подорожали на 3,54%, до $6,6 за бушель (один бушель равен 27,2 кг), о чем говорят данные торгов на Чикагской товарной бирже (CBOT). Сегодня рост замедлился до 2,76%, а цена фьючерса скорректировалась до $6,55 за бушель.

Аналитики связывают рост цен с погодными условиями, в частности, с заморозками в России, и предсказывают дальнейшее повышение стоимости зерновых культур.

Издание пишет, что цены начали расти, так как плохая погода и война могут сократить мировые запасы пшеницы, которые находятся на самом низком уровне почти за десятилетие.

Очень хорошие урожаи в странах черноморского бассейна (в первую очередь, в Украине и в России) долгое время сдерживали мировые цены. И стоимость пшеницы оставалась вдвое ниже рекорда, установленного в 2022 году. Но сейчас фьючерсы достигли максимума с августа, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Европейский союз введет пошлины на зерно из России и Беларуси, чтобы "успокоить" фермеров и своих восточных членов. Это станет первым ограничением на продукты питания после вторжения РФ.

Также мы разбирались в отдельном материале, как Россия наращивает долю на мировом рынке продовольствия и что это значит для Украины.