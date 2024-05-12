Россияне повторно атакуют отремонтированные энергоблоки украинских теплоэлектростанций (ТЭС).

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в комментарии "Радио Свобода".

"Некоторые блоки мы восстанавливали после первой, после второй, после третьей атаки. Они возвращались в работу и были в работе во время новых атак", - рассказал он.

По словам Сахарука, повреждено 8 ГВт мощностей энергосистемы Украины. Это почти 40% от всей существующей генерации.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что из-за масштаба разрушений уже нет возможности проходить периоды пиковой нагрузки на энергосистему без ограничений электроснабжения.

Напомним, недавно российские военные нанесли удар пятью ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате были повреждены объекты на территории станции.

Также мы рассказывали, что после ракетного удара 22 марта в Харьковской области была полностью разрушена Змиевская ТЭС.

Война в Украине идет уже 809-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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