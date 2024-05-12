С сентября 2023 года Северная Корея отправила в Россию около трех миллионов снарядов 152-мм калибра или полмиллиона снарядов 122-мм калибра.

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика.

Министр обороны Южной Кореи подсчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между их лидерами в сентябре, которых достаточно для размещения снарядов таких калибров.

Также разведка Южной Кореи заявила, что изучает подозрения относительно поставок в Россию северокорейского оружия, изготовленного в 1970-х годах.

Заявление Национальной разведывательной службы (НРС) появилось в ответ на недавнее сообщение местных СМИ о том, что 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные в КНДР в 1970-х годах, оказались среди оружия, которое Россия использовала в своей войне против Украины.

"НРС подробно анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", – заявили в южнокорейской разведке.

Напомним, ранее Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований сообщал, что из КНДР в Россию доставлено более 2,5 млн боеприпасов.

Также в украинской разведке говорили, что Северная Корея поставляет в Россию снаряды 1970-80-х годов производства. По данным ГУР, половина северокорейских боеприпасов не срабатывает, а остальные снаряды нужно проверять или восстанавливать перед применением.