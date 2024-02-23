КНДР отправила в Российскую Федерацию уже 1,5 миллиона боеприпасов, однако поставила она снаряды 1970-80-х годов производства.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, половина северокорейских боеприпасов не срабатывает, а остальные снаряды нужно проверять или восстанавливать перед применением.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

В свою очередь американская разведка считает, что КНДР продаёт России снаряды и ракеты типа "Катюша".

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что КНДР снабжает Россию снарядами лучше, чем Запад Украину.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.