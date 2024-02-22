СБУ нашла подтверждение, что РФ применила по Украине уже более 20 северокорейских ракет Hwasong-11 (KN-23/24).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, российские военные использовали более 20 северокорейских оружейных систем против Украины. Служба безопасности Украины подчеркнула, что как минимум 24 мирных жителя погибли и более ста граждан получили тяжелые ранения в результате атак.

Один из первых ударов был по Запорожью 30 декабря 2023. Затем по многоэтажке в Киеве, прифронтовым поселкам Донецкой области и Харькову.

После обстрела пяти прифронтовых поселков Донбасса погибло 17 гражданских. В Харькове убито трое гражданских и более 60 получили тяжелые ранения. В Киеве погибло 4 жителя столицы и 50 находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея использует в этих ракетах западные детали, которые получает в обход санкций. Такие выводы были сделаны на базе изучения баллистической ракеты, обнаруженной в Харьковской области 2 января. Там нашли более зарубежных 290 компонентов, в основном, в навигационной системе.

По информации New York Times, РФ помогает КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на боеприпасы.

По данным Reuters, Иран передал России сотни баллистических ракет и готовится передать еще. В частности, были переданы ракеты малой дальности из семейства Fateh-110, такие как Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.