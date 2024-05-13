Замспикера Верховной Рады Александр Корниенко анонсировал новые кадровые перестановки в ближайшие недели. Он упомянул назначение министров на свободные должности, не сказав о планах уволить кого-то еще. При этом отметил, что конкретных кандидатур еще нет.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Кадровые вопросы точно могут быть. Понимая, что у нас действительно через неделю снова будут пленарные дни, когда мы работаем в зале, две недели в месяц, то конечно нельзя отрицать, что возможные назначения будут на вакантные должности, которые есть и недавно, и давно", - сказал Корниенко.

Напомним, сейчас в Кабмине пустуют должности пяти министров: аграрной политики, молодежи и спорта, по делам ветеранов, инфрастурктуры и развития территорий, культуры и информационной политики.

Также Корниенко прокомментировал увольнение Кубракова с должности министра инфраструктуры и развития регионов. Говорит, эта "идея была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности".

"И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, громад, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату", – сказал Корниенко.

При этом он не упомянул о планах вернуть Кубракова после расформирования министерства в два отдельных.

Ранее "Страна" уже писала, что отставка Кубракова связана с тем, что он наладил отношения с западными послами "через голову" Банковой и пытался на этой почве "качать права", когда возникали претензии к эффективности его работы.

После его отставки послы косвенно подтвердили эту версию.