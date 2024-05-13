В Киевской области двое военных избили работников АЗС.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 11 мая в посёлке Калиновка на АЗС "Авиа". Двое мужчин в военной форме устроили конфликт с заправщиком, который сделал военным замечание, что те заехали на территорию АЗС на большой скорости. Во время конфликта один из военных достал пистолет, а второй нож и начали угрожать сотруднику АЗС. После чего один из военных ударил женщину, которая также работает на АЗС. После этого военные сели в машину и уехали",- рассказывает источник.

Он также добавил, что военных задержали в Киеве.

"По данному факту открыто уголовное дело, правонарушителям грозит от 3 до 7 лет лишения свободы", - говорит источник.

Ранее в Херсонской области военный взял в заложники двух товарищей по службе и приказал ехать к медработникам, которых затем также взял в заложники.

Также мы рассказывали, что двое военных застрелили полицейского при попытке досмотра автомобиля на блокпосту в Винницкой области. Мужчины перевозили боеприпасы и гранаты.